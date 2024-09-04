«Новые люди» призвали Минцифры запретить в РФ интернет-продажу львят, тигров и ядовитых пауков

В России необходимо запретить продажу на различных торговых интернет-площадках находящихся в реестре запрещенных к содержанию животных. С такой инициативой, как сообщает РИА Новости, в Минцифры к главе ведомства Максуту Шадаеву обратились вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и депутат Георгий Арапов.

Парламентарии обратили внимание на тот факт, что в настоящее время сеть буквально наводнена есть предложениями подобного характера. Продавцы, не стесняясь российского законодательства, предлагают в продажу редких животных.

Что до надзорных органов, которые и должны все контролировать, то у них просто не хватает ресурсов на это, отмечается в обращении думцев.

«Поэтому крайне важно возлагать ответственность на сами сайты», — сказал Арапов.

Ранее сообщалось, что леопард Леопольд и пума Мирра успешно прошли адаптацию в парке тигров в Можайске.