Эксперт Соломатина назвала паразитов, способных разрушить внутренние органы

Корреспондент издания REGIONS выяснила у врача-диетолога Елены Соломатиной, насколько высока угроза для жителей больших городов со стороны паразита, способного длительное время разрушать внутренние органы человека. Недавно о таком случае стало известно после обращения 17-летней москвички.

По словам эксперта, несмотря на то что случаи заражения среди обитателей мегаполисов считаются относительно редкими, потенциальный риск существует и его нельзя игнорировать. Как пояснила Елена Соломатина, коварство заболевания заключается в его бессимптомном течении на первоначальном этапе. Паразит, которым является эхинококк, обычно локализуется в тонком кишечнике, не выдавая своего присутствия. Последующая миграция его личинок по кровотоку приводит к их проникновению в различные органы, чаще всего печень и легкие, где они формируют так называемые эхинококковые кисты — пузыри, заполненные жидкостью. Этот процесс значительно затрудняет своевременное выявление инвазии.

«Киста разрастается и начинает сдавливать окружающие ткани. А если прорывается, личинки продолжают мигрировать, может присоединиться бактериальная инфекция. Все это вызывает острую реакцию иммунной системы. Если киста особенно большая, она сильно ухудшает жизнь. В легких это может проявляться как симптомы туберкулеза или онкологии. Подозрений много, поэтому нужна обязательная диагностика», — предупредила врач.

Наибольшая опасность для жизни пациента, согласно информации от специалиста, возникает в тот момент, когда кистозное образование достигает критически больших размеров или происходит его разрыв. Подобное развитие событий создает условия для мгновенного распространения инфекции по всему организму, что провоцирует вторичные воспалительные процессы и масштабные поражения систем органов. В зависимости от сложности конкретного клинического случая и стадии развития заболевания, применяемое лечение может быть как консервативным, с использованием специальных противопаразитарных препаратов, так и хирургическим, требующим оперативного удаления кисты.

