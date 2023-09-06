Эксперт: совместить электронное голосование и традиционное на участке будет невозможно

Уже в пятницу стартуют выборы губернатора Московской области. 4 сентября завершился прием заявок для участия в дистанционном электронном голосовании. В этом году онлайн-голосование доступно жителям региона впервые, однако механизм уже подробно проработан, и сделано все, чтобы защитить ДЭГ от возможных нарушений. В том числе, от «двойного» голосования: через интернет и на обычном участке. Об этом напомнил зампред комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Общественной палаты Московской области Константин Куракин.

«Те, кто зарегистрировался на ДЭГ, будут голосовать онлайн. При этом есть система, которая не позволит голосовать дважды. Если избиратель, зарегистрированный на ДЭГ, придет на обычный участок и попытается получить бюллетень, система сразу покажет регистрацию на онлайн-голосование, и бумажную бюллетень ему не выдадут», - объяснил Константин Куракин.

Эксперт добавил, что для голосования через интернет достаточно будет авторизоваться с помощью учетной записи на портале госуслуг. Конечно, при условии, что избиратель вовремя зарегистрировался на ДЭГ.

Напомним, онлайн-голосование будет доступно с 8:00 часов 8 сентября до 10 сентября, 20:00 часов на портале https://vybory.gov.ru. Использовать можно компьютер или мобильный гаджет. Кстати, 30 и 31 августа на портале ДЭГ прошло тестовое голосование, на котором можно было познакомиться с процедурой и проверить работу техники.

В Московской области одновременно с выборами губернатора пройдут дополнительные выборы депутата регионального парламента по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17, а также выборы в Советы депутатов десяти городских округов.