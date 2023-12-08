Эксперт спрогнозировал, может ли новый вирус в Китае закончиться мировой пандемией

В СМИ появилась информация, что в Китае растет количество заболевших людей. Есть опасения, что грядет очередная пандемия. Эксперт Сергей Нетесов рассказал, какая ситуация с количеством заболевших сейчас в России, сообщает newstracker.ru .

«За прошедшую 48-ю неделю 2023 года за медицинской помощью с клиникой ОРВИ обратились 13 581 жителей края. Отмечается увеличение обращаемости по сравнению с предыдущей неделей на 7,76%. По результатам лабораторных исследований в крае отмечается циркуляция вирусов гриппа А и других респираторных вирусов (риновирус, аденовирус)», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал, что беспокоиться об объявлении новых карантинных мер не стоит. Эксперт согласен, что сейчас в России стало болеть намного больше людей, чем раньше. Есть логичное объяснение этой тенденции.

Летом на улицах людей не так много. Многие уезжают в отпуск. Студенты и школьники не ходят на занятия. Сейчас же все давно вернулись из отпусков, а учеба проходит в прежнем режиме. Люди поневоле сталкиваются друг с другом в маршрутках, в магазинах или на остановках. Чем больше контактов, тем выше риск заразиться.

«Вирусы не ударили с новой силой. Просто все вернулось на круги своя, как это было до пандемии, вызванной коронавирусом, до 2020 года», — рассказал NewsTracker заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов

Данные нынешнего и прошлого сезона говорят о том, что россияне стали меньше болеть.

«Да, есть превышение эпидемического порога, но оно меньше, чем год назад», — говорит NewsTracker ученый.

Сергей Нетесов рекомендует придерживаться простых правил: носить маски, избегать контактов с больными людьми, тщательно мыть руки. Особенно это касается россиян с хроническими заболеваниями и пожилых граждан.

Китайские коллеги также успокаивают, что ситуация некритичная. Да, заболевших много, но медики знают, какие вирусы и бактерии вызывают болезнь. Это позволяет назначать эффективное лечение.