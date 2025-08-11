Эксперт спрогнозировал нехватку командиров для новых самолетов в РФ

Директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев высказал мнение, что к 2029 году российская авиационная отрасль может столкнуться с нехваткой командиров воздушных судов (КВС), сообщил «Постньюс».

Эксперт рассказал, что в ближайшие пять лет Россия планирует выпустить около 1 тыс. гражданских воздушных судов. Летные училища каждый год выпускают около 600 пилотов. По мнению Пантелеева, ожидаемый рост количества воздушных судов увеличит потребность в квалифицированных членах экипажа.

Эксперт Пантелеев указал также на еще одну проблему. По его мнению, выпускники летных училищ не готовы к управлению современными самолетами. В программе обучения выделено много часов для освоения будущими специалистами теоретического материала. Однако недостаточно практических занятий, во время которых студенты могли бы вырабатывать профессиональные навыки. В итоге длительная и перегруженная подготовка выпускников не соответствует требованиям современного рынка, считает Олег Пантелеев.

«В результате формируется так называемая скамейка запасных — выпускники, которые не могут трудоустроиться сразу после окончания учебы. Это замедляет процесс подготовки и накопления опыта, необходимого для того, чтобы стать командиром воздушного судна», — в разговоре с «Постньюс» высказал мнение исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

