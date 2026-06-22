Звезда «Громовых» Тарханова раскрыла секрет воспитания детей

Звезда сериала «Громовы», российская актриса Глафира Тарханова поделилась мыслями о воспитании детей и роли литературы в семье, пишет Super. Она призналась, что продолжает изучать окружающий мир вместе с детьми и находить в нем новые смыслы.

Несмотря на стремительные перемены, Тарханова уверена: существуют вечные ценности, которые передаются из поколения в поколение.

Особое место в ее воспитательной системе занимает классическая литература. Актриса вместе с детьми изучает школьную программу и с удивлением отмечает, что многие произведения, написанные десятилетия и даже века назад, не теряют своей актуальности.

«Мир меняется, но истины остаются, существует уникальная неизменная константа», — считает она.

Тарханова отметила, что знакомить детей с книгами важно именно в семье, иначе интерес к чтению может не проснуться.

По ее мнению, совместное чтение — это не просто процесс, а возможность для диалога. Обсуждение прочитанного помогает понять, как разные поколения воспринимают одни и те же события, увидеть историю с нескольких сторон. Актриса сравнила это занятие с просмотром хорошего кино, которое объединяет и дает пищу для размышлений.

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