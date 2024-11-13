Эксперт Стародубцев опроверг данные «Авито Недвижимости» о стоимости новостроек

Специалист по недвижимости компании «Миард» Василий Стародубцев опроверг данные аналитиков компании «Авито Недвижимость» о снижении стоимости квартир в омских новостройках на 5%, сообщил gorod55.ru.

Эксперт Василий Стародубцев отметил, что исследовал ценовые предложения по городу на квартиры в новостройках, а также предложения «вторички». Специалист по недвижимости уверен, что снижения цен не произошло даже на один рубль.

Эксперт отметил, что на вторичном рынке сейчас все заморожено. Россияне также не рассматривают возможность приобретения квартир в новостройках. Раньше горожане активно пользовались ипотекой. Теперь вынуждены отказаться от данного способа из-за высоких процентов, которые не соотносимы со среднестатистической заработной платой по региону.

«Рынок дошел до пика и уже не интересен потребителю. Если он продолжит расти, то получится бессмыслица», — рассказал Городу55 эксперт.

Эксперт уверен, что ипотечная ставка однозначно снизится. Проблема в том, что на данный момент невозможно спрогнозировать даже приблизительные сроки ее падения.

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