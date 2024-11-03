Эксперт по недвижимости Радченко: жителям РФ следует самостоятельно узнавать про льготные программы на жилье

Ставки аренды жилья в третьем квартале года увеличились в обеих столицах более чем на две трети, в прочих регионах РФ – примерно в полтора раза. По словам главы Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, сегодня жителям нашей страны необходимо самостоятельно. узнавать про льготные программы на приобретение недвижимости в своем регионе. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Она добавила, в России действует довольно большая массовая программа по различным льготам на ипотеку. Так, в Подмосковье реализуются подобные программы для учителей, медработников.

По мнению эксперта, с целью комфортно оплачивать ипотеку на однокомнатную квартиру в мегаполисе необходимо зарабатывать от 111 тыс. до 340 тыс. рублей ежемесячно, то есть Россия – это некая смесь Монако с Гондурасом. Так, в нашей стране более 50 трлн рублей хранится на депозитах, тогда как сумма всего ипотечного рынка ровно вдвое меньше. Таким образом, два ипотечных рынка наши граждане хранят на сбережениях, поскольку сегодня высокие ставки. При снижении ключевой ставки Банка России взбодрится и рынок недвижимости и новостроек, и стоимость может тоже удвоиться.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило деньги на семейную ипотеку: на сколько ее хватит и кому она положена.