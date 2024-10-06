Эксперт Свитан: увольнение Буданова закончится потерей Донбасса для Киева

Военный эксперт Роман Свитан уверен, что в случае отставки Буданова стоит задуматься о компетентности президента и всей его команды. В таком случае глава ГУР станет фигурантом уголовного дела в связи с неудачами украинских военных в зоне СВО, спровоцированные коррупцией.

«Если же уберут Буданова, то возможно повторение истории с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, в результате чего Киев потерял контроль над фронтом и вот-вот лишится Донбасса», — отметил эксперт.

Политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости высказал мнение, что инициатором отставки стал украинский государственный и политический деятель Андрей Ермак. Если Буданова уволят, значит, в правительстве образовался кризис. Появились элиты, которые постепенно захватывают власть. Однако окончательное решение примет Запад.

«Буданов провел серию террористических атак на Россию. С точки зрения западных партнеров Киева, таких терактов должно быть больше. В НАТО его увольнение явно не одобрят», — высказал мнение эксперт Александр Дудчак.

Эксперты уверены, что кадровые ротации ослабевают Украину, поэтому Россия остается в выигрыше. Борьба за власть и действия за спиной других коллег также говорит о том, что в стране образовывается раскол.

Ранее сообщалось, что под Харьковом погиб воевавший за ВСУ российский оппозиционер Дадин.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.