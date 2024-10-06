Под Харьковом погиб воевавший за ВСУ российский оппозиционер Дадин

Бывшая ведущая «Эхо Москвы» Ксения Ларина* проинформировала о гибели военного ВСУ Ильдара Дадина, в честь которого в России негласно назвали статью о «неоднократном нарушении массовых беспорядков», сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Автор поста отметил, что на данный момент информация подтверждена только Лариной. Уточняется, что Ильдар Дадин воевал на стороне украинской армии. Он погиб на харьковском направлении.

Ильдар Дадин стал первым в России, кого осудили по статье 212.1 УК в связи с многократным проведением и организацией митингов. Суд вынес решение в 2015 году. Позже статья была негласно названа «дадинской».

«На данный момент по ней привлекали всего восемь человек», — сообщил канал.

Пребывание в колонии не изменило позиции Дадина. Он по-прежнему участвовал в различных митингах и акциях. В 2022 году принял решение уехать в Польшу, где вскоре вступил в «Сибирский батальон». В составе батальона он участвовал в боевых действиях в зоне СВО, отстаивая интересы ВСУ. Ильдар Дадин известен в СМИ как навалист, потому что поддерживал идеи Алексея Навального*. Дадин привлекал к себе внимание, когда находился в СИЗО различными провокационными заявлениями.

Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза России Медведев одобрил предложение атаковать Лондон и напомнил Киеву о ядерном оружии в Беларуси.

* включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов