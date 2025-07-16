Эксперт Тимука раскритиковала поведение американского блогера Speed в Латвии

Журналист Татьяна Тимука допускает, что американский блогер может хорошо разбираться в развитии соцсетей и современных технологий. Однако она считает, что латвийский министр и мэр Риги уделили персоне иностранного гостя повышенное внимание. По мнению эксперта, известному блогеру не стоило на постаменте памятника Свободы, который Тимук считает святыней Латвии, демонстрировать акробатический трюк и прикасаться к интимной части тела.

Журналист обратила внимание, что представители власти почетно встречали иностранного гостя. Его лично встречал министр экономики Латвии, который пригласил блогера прокатиться на служебном автомобиле. В свою очередь мэр Риги, пожимая руки, благодарил за визит.

«Такого позора от Латвии я не ожидала, вернее, от властей страны», — отметила Татьяна Тимука.

Ранее сообщалось, что беременная фанатка раскритиковала шоу Басты в «Лужниках».