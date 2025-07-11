Беременная фанатка раскритиковала шоу Басты

Беременная поклонница раскритиковала концерт Басты в «Лужниках», назвав его «гендер-пати». Жена артиста, Елена Вакуленко-Пинская, резко ответила на претензии, вызвав новую волну обсуждений. Об этом сообщает Super.ru.

После концерта Басты в «Лужниках» разгорелся скандал. Беременная поклонница рэпера выложила в соцсетях разгромный видеоотзыв: по ее словам, звук был плохим, тайминг сорванным, а вместо полноценного шоу зрители наблюдали «череду гендер-пати».

Елена Вакуленко-Пинская не осталась в стороне. Жена артиста жестко ответила критике, защитив мужа и раскритиковав формат ведения блога поклонницы. Её реакция вызвала волну хейта, но Елена парировала: если фанаты могут высказываться, то почему она — публичный человек — должна молчать?

Конфликт разделил аудиторию. Одни поддержали поклонницу, считая ее претензии обоснованными. Другие встали на сторону семьи Вакуленко, напомнив, что организационные моменты — не всегда вина артиста.

Ранее стало известно, что еще 19 человек обвинили Ларису Гузееву в мошенничестве.