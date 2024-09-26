Эксперт Цыганов пояснил, почему банки выдали 26 льготных ипотек одному человеку

В докладе Счетной палаты размещена информация о том, что россиянин оформил на льготных условиях 26 жилищных кредитов. Эксперт Александр Цыганов уверен, что причина подобной ситуации — халатность со стороны финансовых организаций.

Экономист Цыганов отметил, что если бы человек на протяжении одного месяца оформил несколько кредитов, то информация появилась бы в базах не сразу. Менеджеры банков могли просто не знать об активных продуктах клиентах. Однако одновременно заключить 20 кредитов за один месяц невозможно. Соответственно, актуальная информация хранилась в реестре.

«Говорить о том, что банки целенаправленно закрывали глаза, будет неверно. Конечно, кроме откровенных случаев, когда один человек оформил более 20 займов – они в кредитной истории точно всплыли, потому что за один месяц этого не сделать», — отметил эксперт Цыганов.

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