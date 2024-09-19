Риелтор Апрелев спрогнозировал ситуацию на рынке ипотеки на ближайшие годы

Сбербанк, являющийся главным игроком на ипотечном рынке, с сегодняшнего дня приостановил прием заявок на семейную ипотеку по причине исчерпания лимита денежных средств. Глава Гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал о том, возможен ли обвал рынка в ближайшем будущем и какие для предотвращения этого делаются попытки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, даже с высокой процентной ставкой люди все равно продолжат пользоваться ипотечным кредитом, хотя и не в прежних масштабах. Так, до пандемии в нашей стране общий объем сделок составлял чуть более двух миллионов в год, а после нее увеличился почти до пяти миллионов. Таким образом, рекордный объем сделок был возможен исключительно благодаря ипотеке и в том числе ее льготным программам.

Эксперт добавил, что около 60% рынка всегда были практически обменные операции. Поэтому подобного рода сделки все равно останутся, они мало зависят от ипотеки, но объем сделок может сократиться до тех же двух миллионов или меньше в год, что, естественно, ухудшает доступность, снижает мобильность рабочей силы и в целом существенно ухудшает влияние на экономику.

По его мнению, для вторичного рынка это не так страшно, а для рынка новостроек угрозы колоссальны, потому как в случае дальнейшего сокращения покупок жилья на этом рынке наступит серьезный кризис на рынке. Причиной этого может стать то, что ситуация «неплатежей», бартерных сделок может вернуться на рынок, а это повышает риски в строительной сфере. Однако многие уже начали запускать антикризисные процессы для спасения своих проектов.

Ранее он назвал причины возросшего числа отказов россиянам в ипотеке.