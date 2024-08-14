Эксперт Ульянов пояснил, где аферисты берут фото россиян для дипфейкового видео

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с RT предупредил россиян, что мошенники могут без особых навыков и материальных возможностей легко создать дипфейковое видео с изображением близкого или знакомого человека.

Фото для создания изображения мошенники могут взять на личной странице в социальных сетях или в интернет-мессенджерах. Также злоумышленники незаконным путем получают доступ к камерам видеонаблюдения, которые уже давно установлены даже не в самых больших городах. Уберечься от обмана достаточно сложно. Наиболее незащищенная категория населения — публичные люди, которых вид деятельности вынуждает выкладывать различные видео и фото.

«Даже если самому постараться минимизировать количество изображений, которые мы куда-то отдаем. Так или иначе, можно где-то их найти, особенно если прицельно действовать в отношении конкретных людей», — заключил собеседник RT.

Мошенники преимущественно используют видео для оформления микрозаймов, потому что организации не устраивают тщательные проверки.

Ранее сообщалось, что киберэксперт Душкин рассказал, как распознать мошенника на дипфейковом видео.