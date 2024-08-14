Киберэксперт Душкин: история с Долиной призывает россиян к бдительности

Киберэксперт Роман Душкин в беседе с RT высказал мнение, что случай с использованием генерированного нейросетью изображения певицы Ларисы Долиной для оформления микрозайма — сигнал для каждого россиянина, что необходимо быть более бдительным.

Эксперт призвал настороженно относиться, если кто-то звонит по видеосвязи и просит помощи. Даже если это близкий друг или родной человек, стоит перестраховаться. Можно задать личный вопрос, ответ на который знает только собеседник. Стыдиться не стоит. Еще один способ обезопасить себя — попросить человека помотать головой.

Мошенники стали активно применять нейросеть. Достаточно включить маску одного человека. Перед экраном же будет находиться совершенно другой человек.

«Вот эти средства программные могут наложить маску, и она будет очень грамотно, очень правильно, не отличить уже на глаз», — предупредил собеседник RT.

Киберэксперт Душкин призвал также не оставлять свои цифровые следы в Сети. Если сделать это сложно, то тогда стоит быть особенно бдительным.

Ранее эксперт по цифровой безопасности Щукин объяснил «Подмосковью сегодня», как вести социальные сети без риска.