Эксперт высказал мнение, что России стоило еще в 2022 году нанести удар по центру принятия решений «Орешником». Политолог уверен, что в таком случае уже сейчас у России был бы заключен договор. Украине пришлось бы выполнять требования Москвы. Кроме того, Украина воспринимала бы все заявления более серьезно.

«Теперь „красные линии“ превратились в шутку, а враг перестал нас бояться. Пора показать, что Россия умеет отвечать — сильно и точно», — высказал мнение военный эксперт Антон Щепетнов.

Экс-депутат Александр Осипов высказал мнение, что спецоперация показала сущность противника. По его мнению, важно признать, что Украина ведет себя как террористическое государство. Однако ВС РФ не должны опускаться до уровня противника. Военнослужащие РФ не будут запускать снаряды по мирным людям. Изменять этим принципам нельзя, однако важно ответить на агрессию ВСУ.

«Мы не должны бить по мирным. Но мы должны показать, что никакой террористический режим не может чувствовать себя в безопасности», — считает экс-депутат Александр Осипов.

Подполковник Олег Иванников уверен, что ВС РФ обязаны ответить на последние атаки ВСУ. Стратегические цели — логистические центры, мосты, заводы, где производят военную технику. Россия вправе применить «Орешник». По мнению эксперта, противник должен понять мощь и силу России.

«По мирным бить не будем — это не наш путь. Но „Орешник“ должен показать, что Россия сильна», — рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников.

Ранее политолог Маркелов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» высказал мнение, что Киев в попытке изменить ход СВО продолжит атаки внутри РФ.