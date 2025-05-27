Эксперт в сфере ЖКХ негативно оценила отключение горячей воды в Уфе

По информации УГЗ города, горячую воду отключили в 19 домах и социальных объектах: детском саду и Республиканской клинической больнице. Представители компании ООО «БашРТС» проинформированы о проблеме. Специалисты оперативно приступили к устранению аварии. Они сообщили, что заинтересованы в скором восстановлении подачи горячей воды.

Эксперт в сфере ЖКХ Алина Салихова отметила, что бесперебойная подача горячего водоснабжения — важный аспект для социальных учреждений и жилых домов. По ее мнению, после окончания отопительного сезона потребность в горячей воде населения не уменьшается.

«Отключение горячей воды влияет на комфорт жителей и работу детских садов и больниц, где соблюдение санитарных норм особенно важно», — прокомментировала эксперт изданию Mkset.

По информации издания, без горячего водоснабжения временно остались объекты, расположенные на трех улицах города. Кроме того, без электроэнергии на непродолжительный период времени остались 46 многоквартирных домов. Специалисты оперативно устранили неполадки, связанные с аварийным отключением. Всего без света остались жители четырех улиц.

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