Россиянам напомнили, чем грозит неуплата счетов по ЖКХ

Наличие долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг грозит как финансовыми, так и правовыми проблемами, сообщил в интервью агентству «Прайм» руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.

Так, напомнил он, за несвоевременную оплату счетов начисляют пени и штрафы. Кроме того, долги за коммуналку могут привести к отключению электроэнергии и воды. В-третьих, процедура взыскания может дойти до суда, тогда судебные приставы могут арестовать банковские счета, удерживать денежные средства из зарплаты и налагать взыскания на имущество.

Если долг огромный, дело может дойти даже до банкротства и продажи имущества должника. Квартиру с большими долгами сложно продать, а в кредитной истории может появиться соответствующая запись, из-за которой должнику не дадут потом кредит, заключил эксперт.

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