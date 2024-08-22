Эксперт Войцеховский спрогнозировал рост мировых цен на нефть

Перекрытие Ираном Ормузского пролива спрогнозирует рост цен на нефть и приведет к мировому экономическому кризису. Таким мнением поделился эксперт Виктор Войцеховский, сообщил ridus.ru.

Ормузский пролив — судоходный маршрут, по которому транспортируется около 30% добытой в мире нефти. Намерения Ирана нанести экономический урон Израилю могут негативно отразиться на мировой экономике. В первую очередь пострадают влиятельные арабские страны.

Так, Кувейт, Катар и Бахрейн не имеют альтернативного способа транспортировки добытой нефти. В более невыгодном положении окажется Ирак, для которого пролив — это единственный способ экспортировать нефть. В зоне риска находится Саудовская Аравия, но страна в последнее время активно пользуется 1200-километровым трубопроводом. Он проходит через ее территорию.

«Нефтяные трейдеры сомневаются, что Тегеран когда-либо полностью закроет пролив, потому что это помешает Ирану экспортировать собственную нефть», — сообщил ridus.ru.

Примеров полного перекрытия пролива в современной истории нет. Однако был совершен ряд попыток, которые заканчивались началом военных операций. Примечательно, что в случае реализации сценария Ирана меньше других стран пострадает именно Израиль, уверен автор материала Войцеховский.

Ранее сообщалось, что экономист Чирков указал на отрицательные последствия для Евросоюза в связи с ограничениями на российскую нефть.