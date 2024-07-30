Одно из западных СМИ опубликовало статью о том, что просьбы Будапешта решить ситуацию с поставками российской нефти через Украину раздражают чиновников Евросоюза. По словам экономиста Максима Чиркова, ограничения по поводу нефти из России плохо сказываются на европейской экономике. Об этом сообщают « Известия ».

Он уточнил, что Венгрия, желая избежать проблем, стремится к конструктивному взаимодействию.

По мнению эксперта, в Будапеште понимают, что будущее за конструктивным взаимодействием со всеми государствами и что можно сохранять ради собственной экономики хорошие взаимоотношения с Москвой, из-за чего руководство страны проводит независимую политику. Таким образом, венгерская экономика должна развиваться гораздо быстрее, чем экономика прочих стран Евросоюза.

Он добавил, что венгерское правительство станет последовательно отстаивать интересы, экономические права своих граждан, поскольку жители государства не должны испытывать проблем, испытывающих прочими государствами Евросоюза.

Ранее словацкий лидер Роберт Фицо заявил о неизменности позиции Братиславы относительно украинского конфликта, несмотря на недавнее решение Киева о прекращении транзита нефти российской компании «Лукойл».