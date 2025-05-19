Эксперт Воробьева предупредила об опасности во время цветения березы

Эксперт Воробьева назвала березу идеальным аллергеном

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Фото: [Медиасток.рф]

Профессор кафедры биологии и экологии НГПУ, доктор биологических наук Ирина Воробьева рассказала об опасности в период цветения березы из-за высокой аллергенности растения, сообщил atas.info.

«Береза сочетает сразу несколько факторов, делающих ее идеальным аллергеном», — отметила эксперт.

Эксперт Воробьева пояснила, что цветение березы провоцирует развитие аллергии у многих россиян. Проблема усугубляется повсеместным распространением деревьев. Пыльца березы микроскопическая, поэтому она может длительное время зависать в воздухе. Кроме того, пыльца сохраняет активность даже под солнцем.

«Белки, содержащиеся в ней (березе. — Прим. ред.), запускают мощную иммунную реакцию. Особенно опасен Bet v 1 — он может спровоцировать реакцию за минуты», — рассказала Atas.info профессор кафедры биологии и экологии НГПУ, доктор биологических наук Ирина Воробьева.

По информации издания, нынешней весной проблема с аллергией наиболее актуальна из-за раннего потепления, преобладания сухого воздуха и штиля. Депутат ГД Ярослав Самылин высказал мнение, что аллергия — это не только медицинская проблема, но и социальная. Он направил в Минздрав предложение внести вакцину против аллергии на пыльцу березы в национальный календарь прививок. По данным издания, в настоящее время препарат отечественного производителя находится на стадии разработки. Депутат считает правильным, чтобы аллергики имели право на бесплатное вакцинирование по ОМС.

Ранее детский иммунолог пояснила суть географической профилактики при аллергии.

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