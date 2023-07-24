Эксперт Воронин: Социализм сделал Китай сильнейшей страной, но стал причиной распада СССР

Юрий Воронин, доктор экономических наук, профессор, провел исследовательскую работу, по завершению которой разобрался, почему социализм развалил СССР, но превратил Китай в мощную державу, сообщает newizv.ru .

«Сегодня, в условиях жесточайшей гибридной войны не только в военной, но, самое главное в экономической и социальной сферах, объявленной США и коллективным Западом против России, страна объективно, хотим мы этого или нет, стоит на развилке выбора дальнейшего направления политико-экономического движения», - считает эксперт

Эксперт уверен, что до конца в СССР не поняли принципов социализма. Последователи теории Карла Маркса неправильно расшифровывали послания гения, поэтому некоторые политические деятели еще в 1970 годах прогнозировали к 1990-ым распад СССР. Пока при власти были те люди, которые правильно понимали суть социалистического движения, страна росла и развивалась, был зафиксирован экономический и культурный рост.

«Вынужден отметить, что после Ленина и Сталина на руководящих постах в государстве, к сожалению, оказались не слишком умные и творческие люди, которые не могли адекватно реагировать на быстроменяющийся мир, проповедовали и опирались на устаревшие догмы социализма 30-40-х годов. В результате многие из них стали терять веру в будущее социалистического пути развития», - констатирует эксперт

Эксперт изучает историю Китая. При правильном использовании социалистических постулатов с созданием собственных базовых принципов страна сумела за короткий период времени из бедной республики стать страной с сильной экономикой.

«И все-таки на вопрос «А был ли в СССР социализм? — ответ однозначный — конечно, был, только был не завершившийся проект, не «победил и в основном построен», а лишь были некоторые его стадии, со всеми проблемами переходного периода», - отмечает Юрий Воронин

Принципы социализма очевидны: трудоустраивать население, исключить инфляцию, ликвидировать безработицу. Все это приводит к развитию стабильной экономики на длительное время.

Развал СССР нельзя воспринимать как завершение существования советского социализма, а смотреть более глобально. Погибла целая цивилизация: люди оставались без работы, а налоги и расходы стремительно росли. Россия выбрала курс капитализма, но это и была главная ошибка, считает эксперт Воронин. По многим отраслям не удалось вернуться к тем показателям, которые были зафиксированы до распада СССР.