Льготный автокредит: Названы категории граждан с правом на скидки до 40%

В Российской Федерации в 2026 году государственные программы льготного автокредитования охватывают медицинских работников, педагогов, людей с инвалидностью, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также участников СВО и членов их семей. О параметрах господдержки и размерах доступных скидок агентству РИА Новости рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. По словам эксперта, возобновление выдачи субсидируемых займов ожидается с 1 декабря за счет лимитов 2027 года.

Базовая скидка при покупке нового автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) отечественного производства составляет 20% от его стоимости для врачей, учителей, людей с инвалидностью и семей военнослужащих. Для жителей Дальневосточного федерального округа размер субсидии увеличен до 25%. В то же время по программе «Семейный автомобиль» граждане, воспитывающие двоих и более детей, имеют право на дисконт в размере 10%. Самая значительная скидка — 40% — предусмотрена для участников специальной военной операции, получивших ранения, при приобретении машин, оснащенных ручным управлением.

На покупку отечественных электромобилей льготные условия действуют без привязки к социальной категории покупателя. Любой гражданин России может оформить субсидируемый кредит со скидкой 35% от первоначальной стоимости транспортного средства, однако максимальный размер субсидии ограничен суммой 925 тысяч рублей. Подобный подход призван стимулировать спрос на высокотехнологичный электротранспорт российской сборки.

В конце сентября Минпромторг РФ фиксировал досрочное исчерпание лимитов финансирования программы автокредитования и лизинга на 2026 год, что привело к временной приостановке выдачи льготных займов банкирами. Ожидается, что правительственное решение о выделении дополнительных лимитов позволит автосалонам возобновить продажи субсидируемой техники уже в начале декабря.