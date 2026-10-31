Волочкова оказалась в эпицентре транспортного коллапса в Шереметьево

Балерина Анастасия Волочкова не смогла вовремя вылететь из столичного аэропорта Шереметьево в Краснодар из-за массовой задержки рейсов: она, как и десятки застрявших людей, ждет «чуда». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видеозапись с участием артистки.

Оказавшись в эпицентре авиационного сбоя, танцовщица не скрывала своей растерянности, заявив, что абсолютно не понимает, как действовать в подобной ситуации. По словам артистки, она рассчитывала оказаться на юге как можно быстрее, чтобы отдохнуть и побаловать себя изысканными блюдами.

«Мы не понимаем, что нам делать. <…> Я хочу икру морских ежей, сашими и кальян», — высказалась балерина, разочарованная форс-мажором.

Тем временем в Шереметьево образовался настоящий коллапс: сотни людей заполнили залы ожидания, более 10 вылетов были отменены, а десятки других перенесены на неопределенное время. Тысячи пассажиров оказались заблокированы в терминалах. Впрочем, в пресс-службе самой воздушной гавани заверили, что все ранее введенные ограничения уже сняты, а аэропорт функционирует в стандартном рабочем режиме.