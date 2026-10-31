Экспорт в КНР: Товарооборот АПК между Россией и Китаем вырос на 30% в 2026 году

В Китае резко вырос спрос на российские продукты питания и мясо

Общество

В Китайской Народной Республике зафиксирован масштабный структурный сдвиг в потребительском спросе в пользу российских продуктов питания и товаров глубокой переработки. Председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич сообщил, что за девять месяцев 2026 года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия между Россией и КНР вырос более чем на 30%. Китайские потребители ценят экологичность и высокое качество продукции под брендом «Сделано в России». Об этом информирует агентство РИА Новости.

Если ранее в структуре российского агроэкспорта в КНР преобладали сырьевые позиции — зерновые культуры и растительные масла, то сейчас наиболее динамичную динамику демонстрируют продукты питания высокой степени переработки. Китайский рынок демонстрирует кратный рост импорта мясной продукции, морепродуктов, молочной и кисломолочной группы (в частности, йогуртов), а также кондитерских изделий. Российские производители выигрывают от увеличения численности среднего класса в КНР и растущего тренда на здоровое питание.

Заявление эксперта стало комментарием к словам Премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который ранее отметил, что отечественная продукция под брендом «Сделано в России» заслужила доверие зарубежных покупателей и доказала свою высокую конкурентоспособность. Манкевич подчеркнул, что успехи наблюдаются не только в агропромышленном комплексе, но и в технологических секторах: фиксируется увеличение объемов поставок в сфере авиастроения, атомной энергетики, приборостроения и высокоточной микроэлектроники.

Развитие торговых связей подтверждает трансформацию роли России на азиатских рынках — от поставщика сырьевых ресурсов к экспортеру высокотехнологичных товаров и продуктов с высокой добавленной стоимостью. Поддержка региональных и московских компаний-экспортеров позволяет укреплять присутствие брендов РФ даже в жестких нишах китайского рынка.

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