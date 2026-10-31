Угроза жилым домам: опасный грунт нашли в 190 метрах от построек под Тюменью

В Тюменском районе у свалки в районе села Перевалово проведен комплекс экологических изысканий перед предстоящей рекультивацией объекта. Специалисты зафиксировали наличие опасных проб грунта в теле полигона, а также превышение предельно допустимой концентрации фенолов в подземных водах в 11 раз. Отдельное внимание экологов вызвал тот факт, что граница исследуемого свалочного тела располагается всего в 190 метрах от ближайших жилых домов. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU .

Результаты лабораторных исследований показали, что пробы категорий «опасная» и «умеренно опасная» сконцентрированы непосредственно в поверхностном техногенном слое свалки и относятся к отходам, а не к естественным природным грунтам. Из 65 отобранных проб почвы 2 признаны опасными, 1 — умеренно опасной, а в одном из образцов зафиксировано превышение по никелю (110 мг/кг при норме в 80 мг/кг). При этом измерения радиационного фона (0,12 мкЗв/ч), а также микробиологические и атмосферные показатели воздуха остались в пределах допустимых норм.

В подземной воде вблизи объекта содержание фенолов достигло 0,011 мг/дм³ при установленной норме 0,001 мг/дм³. В контрольной скважине также зафиксирован повышенный уровень фенолов (в 7 раз выше нормы), что проектировщики объясняют природными геохимическими особенностями региона, не исключая при этом локального техногенного воздействия самого полигона. Повышенный фенольный фон выявлен и в ближайших водных артериях — реках Ушаковке и Малиновке.

Проект ликвидации экоопасного объекта предусматривает полную очистку территории с вывозом порядка 79,5 тысячи тонн накопленных отходов на специализированные полигоны. В настоящее время проектная документация рекультивации передана на этап общественных обсуждений для согласования с местными жителями и экологическими службами.