Итоги работы ФССП: В Подмосковье взыскали 3,5 млрд рублей алиментов

В преддверии профессионального праздника — Дня судебного пристава — руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области, главный судебный пристав региона полковник внутренней службы Андрей Тагаев подвел ключевые итоги работы ведомства за девять месяцев 2026 года. Общая сумма взысканных средств по исполнительным производствам достигла 46 млрд рублей. В интервью изданию Regions глава подмосковного ГУФССП рассказал о специфике работы силового блока и приставов-исполнителей, борьбе с незаконными действиями коллекторов, защите прав социально уязвимых категорий граждан, а также о реальных примерах принудительного исполнения судебных решений.

За отчетный период судебные приставы-исполнители Подмосковья провели масштабную работу по восстановлению прав граждан и исполнению актов уполномоченных органов. В частности, в регионе было взыскано 3,57 млрд рублей алиментных платежей, благодаря чему доля исполнительных производств, обеспечивающих права детей на получение содержания, достигла 94,3%. Кроме того, приставы добились погашения задолженностей по заработной плате на сумму более 133,9 млн рублей, в том числе за счет ареста и принудительной реализации имущества предприятий-должников на открытых торгах.

Существенный объем работы приходится на силовой блок ведомства — судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС). Сотрудники ведомства несут службу в 71 здании судов общей юрисдикции и арбитражного суда, а также на 254 судебных участках мировых судьей. За девять месяцев они обеспечили безопасность более 13,4 тысячи судебных заседаний и пресекли пронос свыше 6 тысяч запрещенных предметов, включая травматическое оружие, колюще-режущие предметы и спецсредства. Также приставы пресекли более 1,5 тысячи административных правонарушений и принудительно препроводили к пунктам пропуска через государственную границу почти 3,1 тысячи иностранных граждан, нарушивших режим пребывания.

Отдельное внимание в ГУФССП уделяется надзору за деятельностью организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности. За девять месяцев ведомство рассмотрело 2 450 обращений граждан на действия коллекторов, составило 127 административных протоколов по ст. 14.57 КоАП РФ и наложило штрафы на общую сумму свыше 13 млн рублей за психологическое давление и нарушение требований федерального закона № 230-ФЗ.

Служба активно реализует меры поддержки социально уязвимых граждан и участников специальной военной операции. В рамках действующего законодательства приостановлено исполнение более 29 тысяч исполнительных производств в отношении военнослужащих и членов их семей на общую сумму около 2,4 млрд рублей. Кроме того, в рамках почти 17 тысяч заявлений гражданам был сохранен прожиточный минимум при взыскании задолженностей.