Девушки и женщины в России нашли себе необычное увлечение — они начали массово осваивать искусство владения казачьей шашкой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Новое хобби, известное как фланкировка, привлекает россиянку самых разных возрастов. В столице спрос на подобные тренировки оказался настолько высоким, что места в специализированных группах расписаны на месяц вперед. За одно занятие участницы готовы выкладывать порядка ₽2 тыс.

На тренировках девушкам выдают настоящие металлические клинки весом от 600 до 900 граммов. С этим весомым арсеналом они не просто отрабатывают движения, а разучивают полноценные зрелищные номера. Сами посетительницы секций объясняют тягу к экзотическому занятию стремлением к самовыражению и желанием раскрыть сильные стороны своего характера. К слову, одной лишь фланкировкой этот тренд не ограничивается — все больше девушек проявляют интерес к стрельбе и женскому боксу.