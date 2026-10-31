Автомобильный регламент: За электрохромные стекла на авто грозит штраф ГАИ

Установка электрохромной тонировки и применение «умных» стекол на автомобилях влечет за собой административную ответственность и штрафы со стороны Госавтоинспекции. Эксперт автомобильного журнала «За рулем» Никита Гудков разъяснил юридические и технические нюансы использования инновационных систем регулировки светопропускания. По словам специалиста, действующие Правила дорожного движения и технический регламент не делают исключений для технологичных способов затемнения, классифицируя их как нарушение установленных норм безопасности. Об этом сообщает журнал За рулем .

Ключевым нормативным параметром остается уровень светопропускания лобового и передних боковых стекол, который по действующему законодательству не должен опускаться ниже 70%. Эксперт подчеркнул, что сотрудники ГАИ при проверке оценивают исключительно фактический показатель пропускания света, не принимая во внимание технологию затемнения, наличие электронных контроллеров или размещение тонирующего слоя внутри многослойного стекла. Любые конструкции, ухудшающие обзорность с места водителя сверх допустимого лимита, признаются неисправностями, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

Главная проблема «умных» стекол заключается в их начальных оптических характеристиках. Значительная часть электрохромных элементов и жидких кристаллов не обеспечивает нормативный показатель в 70% светопропускания даже в обесточенном или выключенном состоянии. Кроме того, подобные многослойные структуры часто вызывают оптические искажения, нарушают цветопередачу и формируют блики, что напрямую влияет на безопасность управления автомобилем в темное время суток.

Попытки водителей экстренно отключить питание системы при остановке инспектором ГАИ также не спасают от составления протокола. Физико-химический процесс перехода жидких кристаллов или электрохромного слоя из затемненного состояния в полностью прозрачное занимает от 60 до 90 секунд. Этого временного интервала сотрудникам дорожно-патрульной службы вполне достаточно, чтобы зафиксировать факт использования запрещенного оборудования и произвести замеры сертифицированным прибором-тауметром.