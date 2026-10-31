Сигнал SOS от организма: какие дефициты проверить, если постоянно тянет на сладкое

Тяга к сладкому — это не всегда признак слабой силы воли или отсутствия дисциплины. Чаще всего организм таким образом подает сигнал о том, что ему не хватает определенных ресурсов: энергии, микроэлементов или гормонов радости. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Железо и скрытая анемия

По ее словам, если рука сама тянется за шоколадкой даже после плотного обеда, стоит проверить определенные показатели. В первую очередь — это железо и скрытая анемия.

«Это одна из самых частых причин тяги к сладкому, особенно у женщин. Железо необходимо для переноса кислорода. При его нехватке клетки буквально испытывают энергетический голод. Самый быстрый способ получить энергию — это глюкоза, поэтому организм требует сладкого», — сказала она.

Эксперт объяснила, что важно смотреть не только на гемоглобин, но и на ферритин. Часто гемоглобин в норме, а запасы железа уже истощены. Это приводит к слабости, сонливости, бледности, выпадению волос и одышке при обычной ходьбе.

Магний

Специалист подчеркнула, что если вас тянет именно на шоколад, скорее всего, дело в дефиците магния.

«Магний — главный регулятор нервной системы и качества сна. При его нехватке повышается уровень тревожности и раздражительности. Организм интуитивно ищет способ расслабиться, а шоколад содержит вещества, которые способствуют выработке серотонина», — сообщила собеседница издания.

Хром

Диетолог напомнила, что этот микроэлемент часто называют блокатором тяги к сладкому.

«Хром участвует в регуляции уровня сахара в крови, потому что повышает чувствительность рецепторов к инсулину. Если хрома мало, уровень глюкозы скачет. После еды он резко растет, а потом также резко падает и вызывает новый приступ голода», — сообщила она.

Эксперт добавила, что не стоит скупать БАДы от тяги к сладкому без назначения врача. Например, прием хрома без показаний может быть неэффективен, а избыток железа токсичен для печени. Сначала нужно сдать анализы, а потом скорректировать рацион и принимать препараты, которые назначил врач.