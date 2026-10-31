Технологии в фарме: ИИ и математика сформируют цифрового двойника человека

Полноценную цифровую модель организма человека можно сформировать путем интеграции технологий искусственного интеллекта и классического математического моделирования. Такую оценку в интервью ТАСС озвучил руководитель Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета Кирилл Песков. По мнению эксперта, именно синергия нейросетевых алгоритмов и строгого биофизического аппарата позволит создать валидного «цифрового двойника» пациента для фармацевтической отрасли. Об этом пишет научное издание Science XXI .

В предлагаемой технологической архитектуре алгоритмы машинного обучения берут на себя функционал обработки, структурирования и масштабирования огромных массивов клинических данных. В свою очередь, математические модели обеспечивают надежный, биологически обоснованный каркас всей системы. Кирилл Песков подчеркнул, что подобное фундаментальное ограничение не позволяет машинным прогнозам оторваться от биологической реальности и исключает критические ошибки интерпретации.

Главным вектором практического применения цифровых двойников станет фармацевтика и разработка инновационных лекарственных препаратов. Перспективная технология позволит производить точные расчеты фармакокинетики и концентрации действующего вещества в органах и тканях, недоступных для прямого лабораторного измерения, а также прогнозировать терапевтический эффект для специализированных групп пациентов без проведения первичных рискованных испытаний.

Кроме того, внедрение цифровых моделей даст импульс развитию так называемых виртуальных клинических исследований. Расчет на синтетических популяциях и виртуальных когортах позволит существенно сократить финансовые и временные издержки на вывод новых молекул на рынок, ускоряя трансфер научных разработок из лабораторий в реальную клиническую практику.