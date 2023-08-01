Эксперт: Заявлениями о разделе России актер Панин* сделал невозможным возвращение домой

Российский актер Алексей Панин*, который в настоящее время проживает в Испании, в интервью ведущей Ксении Собчак в негативной тональности с нецензурными выражениями рассказал о своей нелюбви к России и президенту, а также об уважении к украинскому народу. Юрист Александр Добровинский оценил, что из сказанного Иваном Паниным может стать причиной для заведения уголовного дела, пишет интернет-издание « Абзац ».

«Эта фраза может быть расценена следственными органами как призыв к нарушению территориальной целостности. Там санкция довольно серьёзная. Если он не хочет предстать перед судом, возвращение в Россию ему практически закрыто», - отметил юрист Александр Добровинский

Актер Алексей Панин* выразил надежду, что Россия со временем перестанет существовать. Территории могут разделить между собой Франция и Италия. Юрист Александр Добровинский высказал мнение, что подобные заявления могут расцениваться следователями РФ как призыв к нарушению территориальной целостности. Если сказанное в ходе интервью станет причиной возбуждения уголовного дела, то суд вправе назначить лишение свободы сроком на пять лет или исправительные работы.

Эксперт считает, что актер сделал невозможным свое возвращение домой, если такая необходимость возникнет. В ходе интервью Алексей Панин* также назвал Россию «страной зла».

*Признана Минюстом РФ иностранным агентом