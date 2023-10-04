Эксперт Жуков рассказал, почему взрослые люди не воспринимают классическую музыку

Эксперт Антон Жуков рассказал, почему людям в возрасте 30–40 лет сложно не то, что понять классическую музыку, а хотя бы просто прослушать композицию целиком, пишет интернет-издание « Абзац ».

Причина – непризнание урока музыки как полноценного предмета. С детства детям важно объяснить, что любая композиция классической музыки – это повествование, в котором автор передает свои мысли, чувства, настроение. Умение улавливать переходы – главная особенность симфонических шедевров.

«Сегодня ребенок скорее знает какого-нибудь тиктокера, чем Рахманинова. Естественно, это преступление по отношению к ребенку прежде всего, и по отношению к своей культуре», - рассказал балалаечник, художественный руководитель и главный дирижёр Калининградского областного оркестра русских народных инструментов Антон Жуков

В школах же к музыке относятся по остаточному принципу. Это негативно отражается на культуре в общем и на развитии современного молодого поколения.

Эксперт также рассказал, как дирижер и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев отреагировал на то, что его концерты были отменены по всей Европе после объявления СВО.