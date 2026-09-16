Доллар по 90 рублей: что будет с курсом валют до конца 2026 года

После заметного ослабления рубля летом курс валют в сентябре пошел в обратную сторону. На 16 сентября официальный курс ЦБ составляет ₽84,24 за доллар и ₽97,30 за евро. С начала месяца американская валюта подешевела примерно на ₽2,1, европейская — более чем на ₽3. Что будет с рублем дальше и возможен ли новый рост доллара, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент и заведующая кафедрой Государственной и муниципальной службы МОФ РАНХиГС Елена Галий.

По словам эксперта, сентябрьское укрепление рубля пока правильнее рассматривать как стабилизацию после летнего ослабления, а не как начало устойчивого роста российской валюты. В начале сентября доллар поднимался до ₽86,47, но к 16 сентября снизился до ₽84,24. Евро за тот же период опустился со ₽100,50 до ₽97,30.

«Основная волна ослабления рубля летом уже прошла, а сейчас мы видим откат и стабилизацию. На ближайшие недели я не ожидаю резких движений. Скорее всего, доллар будет находиться в диапазоне примерно ₽83–87, а евро — ₽97–101», — спрогнозировала Галий.

На динамику рубля сейчас, по оценке эксперта, влияют сразу несколько факторов. Важную роль играет денежно-кредитная политика: Банк России сохраняет ключевую ставку на уровне 14%, что поддерживает привлекательность рублевых инструментов. Кроме того, изменение объемов операций Минфина с валютой и завершение сезонного всплеска спроса на иностранную валюту также могут влиять на курс.

«Если говорить о конце 2026 года, базовый сценарий предполагает доллар в районе ₽85–90, евро — около ₽99–105. При этом нельзя исключать и более слабый для рубля сценарий, при котором доллар поднимется к ₽90–95. Здесь многое будет зависеть от внешнеэкономической ситуации, экспортной выручки, импорта и решений Центрального банка по ставке», — отметила экономист.

По ее словам, среди факторов риска для рубля остаются возможные изменения санкционного режима, динамика экспорта и импорта, а также дальнейшее решение ЦБ по ключевой ставке. При возобновлении цикла снижения ставки привлекательность рублевых активов может уменьшиться, что станет одним из факторов давления на национальную валюту.

«Резкого обвала до ₽100 за доллар я в качестве основного сценария на 2026 год не ожидаю. Но плавное ослабление рубля во второй половине года вполне возможно. Поэтому нынешние ₽84–85 за доллар не обязательно станут окончательным уровнем до конца года», — заключила Галий.

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