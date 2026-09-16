Кусок хлеба спас сибиряка от голодного медведя

Житель Красноярского края Николай спасся от медведя, кинув в него куском хлеба. Мужчина дал интервью RT и рассказал, почему он так сделал и как потом удалось уйти от зверя.

Николай работал на лесосеке и находился в вагончике, когда к нему вышел медведь. Много лет мужчина занимался охотой, в том числе ходил на косолапого, но в тот день ружья при себе не оказалось. По его словам, страх был сильный, а ситуация — совершенно непонятная. С медведями в лесу он встречался неоднократно, однако оказаться с хищником один на один и без оружия ему довелось впервые.

В итоге Николай сумел отвлечь зверя куском хлеба и добежать до машины. До этого медведь уже подходил к вагону с рабочими ночью. Мужчина считает, что его и напарника тогда спас пакет с едой, оставленный на дверной ручке: животное заинтересовалось провизией и никого не тронуло. Николай подчеркнул, что они в тот момент спали, и без этого пакета он вряд ли бы сейчас давал интервью. Медведь, по его оценке, крупный, хотя на видео кажется мельче, а возраст хищника — примерно от трех до пяти лет.

Позднее медведь сильно разодрал автомобиль на другом участке, где работают коллеги мужчины. Кроме того, животное разорило избушку, которую Николай использует для зимней охоты.

Ранее сообщалось, что осенью медведи стали чаще выходить к людям в поисках еды: виной тому оставленный мусор с пищевыми отходами и сладости на кладбищах.