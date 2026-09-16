Рыбу будут ловить с ИИ: в России запустили «Лоцию»

В России появился сервис «Лоция» — искусственный интеллект поможет рыбакам находить места скопления рыбы. Разработку представил Центр системы мониторинга рыболовства и связи на IX Международном рыбопромышленном форуме. Об этом сообщает сайт Росрыболовства.

Презентация прошла на IX Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Разработчиком выступил Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС). «Лоция» использует спутниковые и океанографические данные, сведения о выловах и работе флота, чтобы давать прогнозы по промыслу. Это позволяет быстрее находить перспективные районы и сокращать время и деньги на промысловую разведку.

Система оценивает температуру воды, термофронты, течения, соленость, уровень кислорода, ветер, высоту волн, облачность, туман, фазы Луны и другие параметры, которые обычно требуют отдельного анализа. Результат выдается в виде специализированных карт. Начальник ЦСМС Александр Михайлов подчеркнул: сервис не обещает гарантированный улов, а лишь показывает, где с учетом доступных данных складывается наиболее благоприятная ситуация для конкретного вида рыбы.

Сейчас «Лоция» в тестовом режиме сопровождает промысел иваси, сайры, минтая, тихоокеанской трески и сельди. О результатах эксперимента не сообщается.

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