Футболиста ЦСКА дисквалифицировали на два матча за толчок арбитра, игрок «Родины» получил бан на три игры за слова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча плюс два матча условно защитника ЦСКА Матеуса Рейса.

В матче с «Рубином» (1:1) бразилец получил прямую красную карточку за фол против Андерсона Арройо. После этого Рейс толкнул в спину арбитра Инала Танашева.

Более суровое наказание понес полузащитник «Родины» Икер Посо. В игре с «Крыльями Советов» (1:2) он получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в чемпионате, и следующий матч испанец пропускал бы в любом случае. Однако, как выяснилось, главную провинность футболист совершил вне поля. В протоколе матча указано, что Посо после матча в оскорбительной манере «выражал несогласие с решениями судейской бригады».

Уточняется, что оскорбления звучали в адрес одного из ассистенов рефери. Игру обслуживал Владимир Москалев, его помощниками были Михаил Иванов и Екатерина Курочкина.

Любопытно, что в 10-м туре «Родина» и ЦСКА сыграют друг против друга, Матеус Рейс и Икер Посо не смогут помочь своим командам.