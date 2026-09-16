Два совета для защиты от гриппа: врач удивила неожиданным подходом

Сентябрь — идеальное время для укрепления иммунитета, и диетолог Анхела Ортис назвала два простых способа, которые помогут защититься от гриппа и простуды без аптечных препаратов. Об этом сообщает Infosalus.

В беседе с изданием Infosalus врач подчеркнула, что основа защиты — сбалансированное питание. В рацион стоит добавить больше овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, орехов и оливкового масла первого холодного отжима. Источниками качественного белка должны стать яйца, рыба и нежирное мясо. По словам Ортис, именно такой набор обеспечивает организм всем необходимым для сопротивления инфекциям.

Второй совет касается здоровья кишечника, от которого напрямую зависит иммунитет. Диетолог рекомендовала включить в меню ферментированные продукты, например йогурт и кефир. Однако она сделала оговорку: эти продукты принесут пользу только в том случае, если хорошо переносятся организмом. В противном случае эффект может быть обратным.

Ортис отметила, что осенью многие вспоминают о витаминах, но забывают о комплексном подходе. Сбалансированный рацион и забота о микрофлоре кишечника — это не разовая акция, а ежедневная привычка, которая укрепляет защитные силы организма.

Ранее врач назвала главный удар по иммунитету осенью.