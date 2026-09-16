«Превращаюсь в мегеру»: Дана Борисова рассказала о своем срыве без таблеток

Дана Борисова, не раз открыто говорившая о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться из‑за биполярного расстройства, поделилась, в каком состоянии находится сегодня. В беседе с Общественной Службой Новостей телеведущая честно рассказала, что сейчас делает ставку не на новые телевизионные проекты, а на собственное восстановление — именно поэтому она сознательно отказывается от съемок и активной работы.

По словам Борисовой, контроль над состоянием для нее — это прежде всего строгая дисциплина в приеме препаратов: она признается, что без лекарств ее настроение может резко меняться, и в такие моменты она сама себя не узнает.

Артистка прямо говорит, что способна становиться резкой и вспыльчивой, и не скрывает этого, подчеркивая, насколько важно вовремя принимать назначенные средства. При этом сейчас, по ее собственным словам, она чувствует себя в ресурсе — а депрессии, как уточняет Дана, возвращаются лишь в те периоды, когда она забывает о приеме лекарств.

Ранее она заявила, что пожалела о пластических операциях дочери.