Николай Валуев подчеркнул важность участия молодежи в голосовании

Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев подчеркнул важность участия жителей в голосовании на выборах. Его слова приводит «Петербургский дневник» .

Валуев принял участие во встрече с участниками движения «Лидеры Петербурга». В ее рамках он призвал молодежь принять участие в голосовании.

«Я рассказал ребятам, что на выборы необходимо пойти. Ведь голос каждого из нас действительно важен, он напрямую влияет на то, как будет развиваться не только Петербург, но и Россия в целом», — сказал депутат.

Валуев также рассказал о своем участии в выборах. По словам депутата, он участвует в голосовании с 18 лет. Валуев подчеркнул, что важен даже один голос.