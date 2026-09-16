Квест «Линия жизни»: как в округе Пушкинский уберегают молодежь от пагубных привычек

15 сентября в парке Серебрянка в Пушкино собрались школьники из образовательных комплексов округа. Для них подготовили командный квест с игровыми заданиями и тематическими лекциями. Участников поприветствовала заместитель главы округа Ольга Жданова.



По ее словам, подобные встречи проходят также в Ивантеевке и Красноармейске. Организаторами выступили «Волонтеры Подмосковья», молодежный центр «Точка притяжения» и отдел по работе с молодежью Комитета по образованию.



Главная особенность квеста — профилактическая информация подается через соревнование и активный отдых. Участникам пришлось проявить скорость, смелость, интеллект и смекалку, а также рассчитывать на помощь товарищей.



Одно из заданий предлагает школьникам задуматься о собственном будущем. Ребята пишут послание себе, формулируя цели, которых хотят достичь, — от успешной учебы и сдачи ЕГЭ до поступления в желаемый вуз.



Квест проводят в округе уже несколько лет, каждый раз обновляя задания и программу. При этом его основная задача остается прежней — сформировать у подростков ответственное отношение к своему здоровью и показать альтернативу вредным привычкам. По итогам соревнований три лучшие команды награждают, остальные участники получают грамоты.