Смартфон сразу после пробуждения: чем эта привычка опасна для сердца и мозга

Выключить будильник и тут же открыть сообщения, новости или социальные сети — привычка миллионов людей. Однако постоянное использование смартфона сразу после пробуждения может быть связано не только с психологическим состоянием. Такой сценарий способен влиять на сон, уровень стрессовой нагрузки и косвенно — на сердечно-сосудистую систему. О том, почему не стоит начинать день со смартфона, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач общей практики Елена Костькина.

«Сразу после пробуждения нервная система еще перестраивается из состояния сна в активное бодрствование. Если человек моментально погружается в новости, рабочие сообщения или социальные сети, организм получает большое количество стимулов в тот момент, когда ему еще необходим спокойный переход к активности. Особенно нежелательно начинать утро с тревожной информации или конфликтного контента», — объяснила Костькина.

По словам врача, здесь важен не сам экран как таковой, а содержание и длительность использования. Если человек из-за телефона задерживается в постели, пропускает завтрак, меньше двигается или начинает раньше испытывать стресс, последствия постепенно накапливаются. Большое количество экранного времени и малоподвижность в целом связаны с сердечно-сосудистыми рисками, хотя прямой связи именно между утренним смартфоном и гипертонией доказано не было.

«Нельзя сказать, что телефон после пробуждения сам по себе вызывает гипертонию, инфаркт или другое тяжелое заболевание. Но если привычка сопровождается хроническим недосыпом, постоянным стрессом и малоподвижностью, это уже совсем другая ситуация. Для человека с повышенным давлением особенно нежелательно начинать день с информации, которая вызывает сильное эмоциональное напряжение», — отметила врач.

Отдельное внимание специалисты советуют обратить на социальные сети. Исследования показали, что частое использование соцсетей вскоре после пробуждения статистически связано более чем с двукратно более высокими шансами выявленной депрессии по сравнению с минимальным использованием.

«Я бы рекомендовала хотя бы первые 10–15 минут после пробуждения проводить без телефона. Встать, умыться, выпить воды, немного пройтись, открыть окно и только после этого проверить сообщения. Это простая привычка, которая помогает не превращать первые минуты дня в непрерывный поток информации», — заключила Костькина.

Постоянный недосып и бесконечное переключение между задачами могут незаметно ухудшать способность человека концентрироваться и запоминать новую информацию. При этом далеко не каждое ухудшение памяти можно списать на усталость или возраст: в некоторых случаях рассеянность становится поводом для консультации невролога. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области, врач-невролог Светлана Александрова.