Темная моча, белый язык и странный запах: три «мерзких» симптома, которые нельзя игнорировать

Темная моча, стойкий белый налет на языке или внезапно изменившийся запах тела могут показаться неприятными мелочами, которые хочется просто переждать. Но иногда за такими симптомами скрываются нарушения в работе печени, почек, желудочно-кишечного тракта или обмена веществ. Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава МО Анна Говтва рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие изменения нельзя игнорировать.

Один из тревожных сигналов — изменение цвета мочи. Если она стала темнее после недостатка воды, употребления свеклы, ревеня, витаминов или некоторых лекарств, а затем быстро восстановилась, повода для паники нет. Но если темная моча сохраняется несколько дней и сопровождается другими симптомами, это может говорить о проблемах со здоровьем. Например, желтизна кожи и белков глаз бывает при нарушениях работы печени или желчных путей, боль в боку или пояснице — при заболеваниях почек, а температура и озноб могут указывать на инфекцию.

«Особенно важно обратить внимание на сочетание темной мочи с уменьшением ее количества, отеками или изменением цвета стула. Такие признаки требуют обращения к врачу», — отметила Говтва.

Еще один показатель, который часто недооценивают, — состояние языка. Тонкий белый налет утром после сна считается нормальным и обычно легко удаляется. А вот плотный творожистый налет, который трудно снять, может быть признаком грибковой инфекции. По словам специалиста, насторожить должен и налет, который сопровождается неприятным запахом изо рта, жжением или изменением вкуса. В некоторых случаях причиной могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, включая гастрит и инфекцию Helicobacter pylori.

Не менее важны необычные запахи тела и дыхания. Они могут появляться из-за веществ, которые организм выводит через кожу и легкие. Например, ацетоновый запах изо рта в сочетании с сильной жаждой и частым мочеиспусканием может быть связан с нарушением обмена сахара и требует проверки уровня глюкозы. Аммиачный запах появляется при проблемах с почками или печенью, а резкий неприятный запах, который не исчезает после гигиены, может быть признаком нарушений обмена веществ или хронических заболеваний.

«Внезапное изменение запаха тела — это не всегда вопрос ухода за собой. Если к нему добавляются другие симптомы, стоит обратиться к врачу и пройти обследование», — подчеркнула терапевт.

Специалист посоветовала не пытаться маскировать изменения косметическими средствами. Базовые анализы крови и мочи помогают выявить проблему на раннем этапе и понять, какое обследование необходимо дальше.

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