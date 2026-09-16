Был ли брак законным? Суд проверит отношения Олега Яковлева и Александры Куцевол
ren.tv: суд проверит законность брака солиста «Иванушек International» Яковлева
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Суд проверит, был ли законным брак покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева с Александрой Куцевол, сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на материалы дела.
С заявлением в суд обратилась женщина, которая предположительно является племянницей музыканта. Она хочет установить, состоял ли Яковлев в официальном браке с Куцевол.
По некоторым данным, Яковлев оставил завещание, в котором наследниками указал племянницу и близкого друга, а Александры в документе не упоминалась. После смерти певца Куцевол заявила, что была его законной супругой, и предъявила свидетельство о браке.
Споры вокруг наследства Яковлева длятся уже несколько лет. Ранее Куцевол, которая являлась концертным директором артиста, пыталась доказать, что они с ним тайно поженились в Сербии, но родственники певца усомнились в подлинности документов.
Напомним, Яковлев скончался 29 июня 2017 года в возрасте 47 лет. С 1998 по 2013 годы он выступал в составе группы «Иванушки International», а затем начал сольную карьеру.
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