Был ли брак законным? Суд проверит отношения Олега Яковлева и Александры Куцевол

Суд проверит, был ли законным брак покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева с Александрой Куцевол, сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на материалы дела.

С заявлением в суд обратилась женщина, которая предположительно является племянницей музыканта. Она хочет установить, состоял ли Яковлев в официальном браке с Куцевол.

По некоторым данным, Яковлев оставил завещание, в котором наследниками указал племянницу и близкого друга, а Александры в документе не упоминалась. После смерти певца Куцевол заявила, что была его законной супругой, и предъявила свидетельство о браке.

Споры вокруг наследства Яковлева длятся уже несколько лет. Ранее Куцевол, которая являлась концертным директором артиста, пыталась доказать, что они с ним тайно поженились в Сербии, но родственники певца усомнились в подлинности документов.

Напомним, Яковлев скончался 29 июня 2017 года в возрасте 47 лет. С 1998 по 2013 годы он выступал в составе группы «Иванушки International», а затем начал сольную карьеру.

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