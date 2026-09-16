Жавший руку Путину ветеран оказался втянут в битву за наследство на ₽40 млн

Суд подтвердил недействительность сделки ветерана Николая Кизюна, жавшего руку президенту России Владимиру Путину, с его снохой. Женщина вместе с нотариусом обманом заставила пенсионера отказаться от наследства.

Как рассказал RT адвокат генерал-полковника Кизюна и его дочери Татьяны Варивончик, вторая сторона пыталась доказать в суде, что пенсионера никто не вводил в заблуждение, но проиграла апелляцию.

Адвокат Александр Зорин описал схему обмана. Документ, написанный восьмым кеглем, пенсионеру подсунули ночью. Жена сына убеждала его подписать бумагу якобы для начала процедуры вхождения в наследство после смерти сына Николая Фадеевича. Речь шла об имуществе на ₽40 млн: квартире, загородном доме и другом. Пожилого человека обманом убедили, что документ нужен еще и для того, чтобы внуки могли пользоваться недвижимостью.

По словам защитника, на апелляции сноха ветерана пыталась убедить всех, что суд неправильно разобрался в ситуации. Она утверждала, будто отлично общалась с Николаем Фадеевичем и он сам собирался оставить все ей. Однако суд изучил видео и записи телефонных звонков, из которых следует, что у пенсионера к тому же обманом выкрали паспорт.

Адвокат предполагает, что вторая сторона вряд ли сдастся даже после поражения в апелляции и дойдет до Верховного суда. Не исключено, что дочь ветерана сможет через суд признать сноху Николая Фадеевича недобросовестным наследником.

Сам пенсионер тяжело переживал судебную тяжбу за имущество и наследство. Генерал-полковник скончался в октябре 2025-го на 98-м году жизни.