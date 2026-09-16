Грибы без ограничений: врач предупредила о скрытой опасности

Грибы — не только вкусный, но и коварный продукт: врач-гастроэнтеролог предупредила, что даже полезные дары леса могут обернуться тяжестью в животе и проблемами со здоровьем, если есть их без меры. Об этом сообщает RT.

Врач-эксперт и гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что универсальной нормы потребления грибов не существует. Все зависит от вида, способа приготовления и состояния организма. Однако главная опасность кроется в хитине — веществе, из-за которого грибы перевариваются крайне медленно. Результат — вздутие, тяжесть и дискомфорт, особенно если съесть слишком много. Врач советует прислушиваться к своим ощущениям и не налегать на грибные блюда.

Кашух также напомнила о правилах безопасности: нельзя есть грибы, выросшие в загрязненных местах или купленные с рук. Самыми безопасными она назвала промышленные грибы из магазина. С осторожностью к грибам стоит относиться пожилым людям, тем, у кого подагра, панкреатит или диарея, а также беременным и кормящим женщинам. Детям до трех лет грибы давать вообще нельзя.

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