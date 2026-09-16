«Дешевка и ворона»: жених дочери Успенской оскорбил зрителей в прямом эфире

Артем Москвин, 22-летний жених 36-летней Татьяны Плаксиной, дочери певицы Любови Успенской, устроил скандал во время совместного стрима в соцсетях, пишет Super со ссылкой на телеграм-канал «Светский хроник».

По информации источника, вместо мирного общения с аудиторией жених обрушил на подписчиков грубую нецензурную брань и личные оскорбления.

«Мне дядя написал, что я чучело. Если я чучело, то только для того, чтобы таких ворон как ты отпугивать! Таких дешевок», — говорил Артем.

Поклонники пары обсуждают его поведение и задаются вопросом, как на это отреагирует Татьяна и ее мать.

Накануне стало известно, что Москвин сделал предложение Плаксиной прямо в гримерке Успенской. Разница в возрасте между возлюбленными составляет 14 лет.

Ранее сообщалось, что дочь Любови Успенской показала трогательное фото с женихом.