Директор Института региональных проблем политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение, что пятый президент Украины Петр Порошенко может вернуться в большую политику, сообщило интернет-издание «Абзац».

Экс-президент Петр Порошенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и одержавшему победу на выборах президента США Дональду Трампу с призывом во время обсуждения конфликта с Россией не допустить потери украинских территорий и снятия санкций с РФ. Политолог Дмитрий Журавлев считает подобное заявление своевременным. Рейтинги Зеленского падают, поэтому у политика есть шансы привлечь внимание общественности.

Петр Порошенко понимает, что украинцы по-прежнему верят в победу своей страны на поле боя. Политик этим пользуется, чтобы достичь заветную цель — стать снова значимым на политической арене.

«Порошенко рассчитывает, что после таких заявлений о нем вспомнят. Он понимает, что у действующего «просроченного» президента, мягко говоря, плохие отношения с Трампом, да и в целом растет недовольство Зеленским», — считает эксперт.

Политолог резюмировал предложение Порошенко. Украинский политик, по сути, заявил, что Украина вернет свои территории в полном объеме, но взамен ничего не предоставит России.

Ранее политолог Федоров высказал аналогичное мнение о намерениях Порошенко корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».