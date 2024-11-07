Экс-президент Украины вновь рвется к власти: зачем Порошенко заявил о 5 «красных линиях» Киева после победы Трампа

После победы Дональда Трампа на выборах президента США экс-президент Украины Петр Порошенко выступил с громким заявлением о 5 «красных линиях» Незалежной. Он посмотрел на результаты политической гонки в Америке и решил попытаться повторить успех республиканца, отметил политолог Георгий Федоров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Порошенко в своем телеграм-канале написал о недопустимости компромиссов по суверенитету и независимости Украины, ограничения мощности ВСУ. По его словам, Киев никогда не признает освобожденные Россией территории и не согласится на отмену санкций, пока эти земли не окажутся под влиянием Незалежной. Последней «красной линией» он назвал необходимость убедить Трампа во вступлении Украины в НАТО, но перед этим Киев должен сделать «свою часть домашней работы».

«Я думаю, что Порошенко хочет когда-то вернуться к власти. Он посмотрел на результаты Трампа и, видимо, понял, что ему тоже можно попытаться активизироваться сейчас, потому что Зеленский — это практически продукт Байдена. Байден и его администрация уходят, и не исключено, что Трамп будет переформатировать Украину, ее руководство», — считает Федоров.

По его словам, Порошенко делает подобные «вбросы», чтобы фактически начать свою кампанию и попытаться повторить успех Трампа. Политолог напомнил, что экс-президент Украины пришел к власти сразу после Майдана и в какой-то степени застал республиканца на посту 45-го президента Америки, поэтому и принял решение вновь побороться за место главы киевского режима после победы Трампа на 60-х выборах в США.

Однако шансов вновь стать президентом у Порошенко нет, подчеркнул Федоров.

«Если начнутся вещи, связанные с выборами или новой конфигурацией власти после Зеленского, я думаю, это будут люди, которые как-то связаны с фронтом, с военными», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, как победа Трампа может повлиять на ход украинского конфликта.